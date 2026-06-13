お笑いコンビ、爆笑問題が12日、東京・東銀座の時事通信ホールで「タイタンライブ」に出席した。田中がNetflixで話題の戸田恵梨香（37）主演の「地獄に墜ちるわよ」で描かれた占師の細木数子さんを取り上げると、太田は「すごい人だった。芸人が改名させられて、ひどい名前になった』と振り返った。田中が「X−GUNが丁半コロコロ、アニマル梯団（ていだん）のコアラは『ハッピハッピー。』になった」と振り返ると、太田が「春風亭