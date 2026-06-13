「NBAファイナル2026」第4戦でニューヨーク・ニックスに敗れ、シリーズ1勝3敗と後がなくなったサンアントニオ・スパーズ。崖っぷちの状況で迎える第5戦を前に、控えセンターのルーク・コーネットに不安材料が浮上している。 スパーズが発表した最新の負傷者リストによると、コーネットは体調不良のため、第5戦の出場が「Questionable（出場可否未定）」となった。