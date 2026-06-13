◇米男子ゴルフツアーRBCカナダ・オープン第2日（2026年6月12日カナダTPCトロント＝7389ヤード、パー70）中島啓太（25＝フリー）、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）、平田憲聖（25＝ELECOM）の日本勢3人はいずれも通算3アンダー46位で予選を通過した。120位から出た中島は66、73位から出た平田は68、55位から出た金谷は69で回った。63をマークしたベン・ジェームズ（23＝米国）が10アンダーで単独首位に立った。