お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が13日放送のTBSラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。11日（日本時間12日）に開幕したサッカーW杯北中米大会への熱い思いを語った。大のサッカー好きで知られる木梨。開口一番「やっぱサッカーの話からか」と口に。「皆さん、（日本）代表選手しか興味ないから昨日見てないでしょ？私は2時からセレモニーを見て、4時からホームゲームスタートしておりますよ。昨日