上場初日、取引終了を祝うスペースXの従業員ら＝12日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXは12日、米ナスダック市場に上場し、売り出し価格の135ドルを2割近く上回る161ドル弱で初日の取引を終えた。上場による調達額は約750億ドル（約12兆円）と世界の新規株式公開（IPO）で過去最大となった。米新興企業では、人工知能（AI）開発のオープンAIとア