いざ決戦の地へ―。日本は拠点としているナッシュビルでの初戦前最後の練習を終えた。新キャプテンの板倉は「雰囲気はすごくいい。緊張感を感じながら、非常にいいトレーニングができている」と引き締まった表情で言った。11日に主将だった遠藤がけがのためチームを離れた。遠藤と同じ33歳の伊東（ゲンク）は「航が離脱した時はみんな多少は思うところがあったと思うけど、今はもう初戦に向けて全員が集中してできている」とチ