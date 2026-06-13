政府・自民党は、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の採決で、参政党から賛成を取り付けることに成功した。国民民主党が反対に回ることで、少数与党の参院で過半数に達するかが危ぶまれていた。今後の与野党の対決が見込まれる法案でも、政策ごとに野党の一部から協力を得て、成立を図りたい考えだ。（林航、鶴田瑛子）「与党に加え、参政党にもご賛同いただいた。再審制度を大きく前進させるものだ」木原官房長官は１２日の