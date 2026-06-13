国内で行なわれている「宮里藍サントリーレディスゴルフ」は全英女子オープン（7月30日開幕）の出場権が懸かるが、同時開催されている米女子ツアーも、一部の選手にとってはメジャー切符がチラついている。【もっと読む】今の渋野日向子にはゴルフを遮断し、クラブを持たない休息が必要ですそのひとりが渋野日向子（27）だ。渋野は前週の全米女子オープンで2日目まで首位に1打差3位にくらいつき、ファンの注目を浴びた。3日