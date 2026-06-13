森保ジャパンが、北中米W杯一次リーグの初戦（日本時間15日午前5時キックオフ）で対戦するオランダ代表に正真正銘の＜隠し玉＞がいる。【もっと読む】森保ジャパンW杯初陣迫る オランダ戦の勝機は後半…勝ち点3を狙う「ファイヤー・フォーメーション」オランダのクーマン代表監督がW杯メンバー26人を発表した際、英プレミアのウエストハム所属のFWクリセンシオ・サマーフィル（25）は「本当にビックリした」というコメントを発