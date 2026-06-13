北中米W杯の初戦を3日後に控えた日本代表にFW町野修斗（26=ボルシアMG）が加わった。ボランチのMF遠藤航主将（33=リバプール）の負傷離脱に伴う選手変更で、前回大会に続く異例の2大会連続の追加招集である。【もっと読む】町野修斗〈前編〉想定外の珍プレーで一発退場「ホントに宇宙人なんです」（履正社高監督・平野直樹）ポストプレーや空中戦が得意。相手DFの背後のスペースに抜け出す動きが武器の万能型FWは、ロングスロ