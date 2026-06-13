【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】松永成立さん（元日本代表GK／63歳）◇◇◇日本代表を指揮する森保一という男を見つめていると、彼が初めて代表のピッチに立ったあの日の光景が鮮烈に蘇ります。1992年5月31日、旧・国立競技場で行われたキリンカップのアルゼンチン戦。1991年のコパ・アメリカで優勝したメンバー8人が先発に名を連ね、その中にはFWのクラウディオ・カニーヒア、ガブリエル・バティス