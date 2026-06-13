育成出身の大砲候補に覚醒気配だ。【もっと読む】誰も想像しなかった西武768日ぶり首位奪還を球団OBが徹底解説このところ、目覚ましい活躍を見せているのが西武の長谷川信哉（24）だ。12日の巨人戦では初回、先発の竹丸から先制となる適時二塁打。左中間を大きく割り、ワンバウンドでフェンスを越えようかという当たりだった。その後は小兵の滝澤が2打席連続適時打を放ち、先発の高橋光も7回を投げて1安打無失点。3−0で巨人