ナショナルズ傘下2Aの小笠原慎之介（28）が12日、巨人入団で基本合意と報じられた。【もっと読む】中日について俺が思うことを言っちゃおう中日時代の2024年オフ、ポスティングでナショナルズと2年総額350万ドル（約5.6億円）で移籍。先発5番手候補だったものの、1年目の昨季は23試合中、先発は2試合のみ。主に中継ぎとして1勝1敗、防御率6.98と散々だった。今季は3Aで3試合、2Aで8試合とマイナー暮らしを余儀なくされていた。