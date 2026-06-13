虎が借りてきた猫のようにおとなしい。【もっと読む】佐藤輝明 柳田2世を生んだ講道館杯優勝柔道家のDNA昨季日本シリーズの再戦となったソフトバンク相手に3タテを食らった阪神は、12日のオリックス戦にも敗れて4連敗。交流戦は4勝10敗と急失速している。10日のソフトバンク戦では、熊谷の二盗がアウトと判定されたことを発端に藤川球児監督が激怒。就任以来初めて退場処分を食らったが、将が笛吹けども選手は踊らず、という