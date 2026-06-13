【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【第1回を読む】中山雅史氏〈1〉ポイチ（森保一）は「柔和で優しいだけ」じゃない。目が笑っていない時がある中山雅史さん（元日本代表FW／58歳）◇◇◇（【1】からつづく）筑波大学1年の時、ユース代表（U−20日本代表）で同期の井原正巳とセンターバックでコンビを組んでいました。当時から彼は本当に落ち着いていました。クレバーなプレーを身上としながら、勝負師