打撃の調子は上がってきたものの、投球はいまひとつだった。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希の快進撃に暗雲日本時間11日のパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した大谷翔平（31=ドジャース）のことだ。今季11試合目の先発マウンドは6回3分の2を6安打4失点（自責3）、6奪三振、4四死球。七回2死一、二塁から右翼線に2点適時打を浴びたところで降板した。規定投球回到達まであと1死というタイミングだった。打者