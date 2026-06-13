北中米W杯はピッチ外も話題にサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕した。4年に一度のサッカーの祭典。開会式から試合まで豪華な面々が彩り、ファンの視線を釘付けにした。開幕戦に先立ち行われた開幕セレモニー。世界的歌手シャキーラらが熱唱し、会場は大盛り上がりとなったが、日本で話題になったのが公式テーマソング「DNA」を世界的テノール歌手のアンドレア・ボチェッリと共に歌ったイジェだ