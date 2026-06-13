【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#6【前回を読む】世界の代表発表のトレンドはとんでもないことに…なんといってもクレージーだったのは我がブラジルだボンジーア！いよいよW杯が開幕した。実はキックオフの笛が鳴る前から、目に見えないケガとの闘いが繰り広げられている。現在、各国の最終調整が進んでいるけど、会見の際に監督たちが最も多く口にする言葉は「戦術」でも「勝利」でもなく、「回復」だ。今