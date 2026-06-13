頑張った日のごほうびに、【セブン-イレブン】の新作スイーツはいかがですか。今回はスイーツブロガーが実食した「新作ケーキ & クレープ」をピックアップ。手軽に食べられる大きさとコンビニスイーツならではの手頃な価格で、仕事や家事の合間のおやつにもぴったりです。ぜひ、セブン-イレブンのお店でチェックしてみてください。 むぎゅっと生地が詰まったミニケーキ