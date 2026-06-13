本拠地ヤンキース戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。初回に特大の14号2ランをかっ飛ばした。味方の主砲ブラディミール・ゲレーロ内野手も思わず頭を抱える飛距離423フィート（約128.9メートル）の一撃だった。本拠地ロジャース・センターがどよめいた。1点を先取して迎えた初回2死二塁の打席。低め変化球を豪快に引っ張った岡本の打球は、左