森保ジャパンの初陣が迫ってきた。【もっと読む】町野修斗〈前編〉想定外の珍プレーで一発退場「ホントに宇宙人なんです」1次リーグF組の日本（FIFAランキング18位）は、日本時間15日午前5時に強豪オランダ（同8位）と対戦する。オランダは優勝候補の一角に挙げられるものの、初出場のウズベキスタン（同50位）と行った大会前最後の実戦は、PKによる得点のみで2-1。不安を残した。そして、オランダにはケガ人が続出している