◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンを外れた。前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代。状態が心配されていた。「１番」には大谷に代わってＡ・コール外野手が起用された。２球連続ストライクの後、低めに外れるスライダーに軽くバッ