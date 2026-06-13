【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【続きを読む】中山雅史氏〈2〉井原正巳は何も言わずに…2年5カ月ぶり代表復帰で感じた“同期キャプテン”の大きさ中山雅史さん（元日本代表FW／58歳）◇◇◇ポイチ（森保一）とは、ハンス・オフトが日本代表監督に就任した際、初めてチームメイトになりました。正直に言うと、当時は「森保って誰だろう？」という印象でした。彼は高校を卒業してマツダに入っていたの