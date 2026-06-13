全英女子オープン（7月30日開幕）の出場権が懸かる「宮里藍サントリーレディス」の第1日目（兵庫・六甲国際GC=6619ヤード、パー72）。【もっと読む】女子プロ会場は“推し活”で大盛況…熱狂的ファンの声援とマナー問題をプロキャディーが考える前週の全米女子オープンで14位に入った桑木志帆（23）が、2日目を65で回り、通算15アンダーで単独首位に立った。2年連続で経験した世界最高峰メジャーで4日間戦った感触が残っていれば