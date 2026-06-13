ハイチ日本時間14日午前10時、C組のハイチとスコットランドが対戦する。52年ぶり出場のハイチと、28年ぶり出場のスコットランド。久々に本大会へ戻ってきた両国の特徴を紹介する。【こちらもチェック】ブラジルvsモロッコ 最多5度Vの王国と前回4強の北アフリカの雄を大解剖◇◇◇フランス人のミニェ監督の下、予選を通して堅守とサイド攻撃を磨き上げた。絶対的存在のアデが最終ラインを引き締め、中盤でベルガル