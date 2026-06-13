ブラジル日本時間14日午前7時、C組のブラジルとモロッコが対戦する。史上最多5度の優勝を誇るブラジルは、名将アンチェロッティ監督の下で2002年以来の王座奪回を狙う。一方のモロッコは、前回大会でアフリカ勢初の4強入りを果たした北アフリカの雄。注目の一戦を前に、両国の特徴とキーマンを紹介する。【こちらもチェック】52年ぶりのハイチvs28年ぶりのスコットランド…久々の本大会に挑む両国を紹介【日本時間14日午前10時キ