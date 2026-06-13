【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【恩師直撃】鈴木彩艶〈前編〉恩師が語る“根っからのレッズの子”の素顔と飛躍の原点（浦和ジュニアユース・ユース元監督・工藤輝央）DF谷口彰悟（ベルギー1部シントトロイデン／34歳）30歳で初の海外挑戦に踏み切り、2022年カタールW杯に初参戦。24年夏にベルギーに新天地を求めた直後、左アキレス腱断裂の重傷を負いながら25年秋に完全復活。2度目のW杯となる北中米大会では、代表