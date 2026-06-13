【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【恩師直撃】鈴木淳之介〈前編〉コロナ禍に大変貌「強豪校監督が『ジダンじゃん』と目を丸くした」（帝京大可児高監督・仲井正剛）FW上田綺世（オランダ1部フェイエノールト／27歳）北中米W杯で初の8強以上を目指すには、FW陣のゴールが不可欠となる。中でも期待されるのは、今季オランダリーグで得点王に輝いた絶対的エースFWの上田である。法政大時代に監督として指導した長山一也