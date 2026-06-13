国会会期末まであと1カ月強だが、終盤国会は政府・与党が提出を強行し、野党が反発する法案が目白押しだ。そんな中、再審制度見直しの刑事訴訟法改正案が審議されている衆院法務委員会で10日、気になるやりとりがあった。高市首相が、参院で法案が否決されたら衆院で「再可決」する可能性を否定しなかったのだ。【もっと読む】高市首相“疑惑の秘書隠し”でブーメラン！ 四半世紀前には自民党議員の醜聞に「進んで証人喚問を」ど