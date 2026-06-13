【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】「皇室番組」は特殊？ 記者からテロップまでテレビ局の皇室報道にはルールがあるのですか？まずは山本アナおめでとうございます。私はいいと思いますけどね…山本アナのアナウンサーとしてのキャラクターからすれば、当然「選択的夫婦別姓が法的に認められるその日までは事実婚で頑張る」というスタンスは非常にうなづけますし、それを自局のラジオ番組で発表することも