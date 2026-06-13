韓国がチェコに2-1で勝利も空席が目立った北中米ワールドカップ（W杯）が開幕を迎えたなか、国際サッカー連盟（FIFA）が導入したチケットの価格設定モデルが波紋を広げている。現地時間6月11日に行われたグループリーグ初日の韓国代表対チェコ代表の試合で大量の空席が目撃され、アメリカ誌「SI」は「W杯の初日にFIFAの最悪の悪夢が現実になった」と厳しい視線を向けた。今大会を巡っては開幕前からチケットの法外な価格設定が