「選挙は盗まれた」「Fake News」「MAGA」――トランプ氏の言葉は、なぜ粗雑であるにもかかわらず、これほど強く届くのか。日本の政治家が「語らないこと」で責任を薄めるのに対し、トランプ氏はまったく逆の戦略をとる。断言し、誇張し、敵を一語で固定し、言葉の洪水で聴衆を呑み込む。不誠実に見える粗さが、逆に「本音」として受け取られる瞬間がある――そこに現代政治の深い病理がある。（以下、政治学者・森川友義氏による