高市総理大臣はきょう午後、フランスで開かれるG7サミットにあわせて就任後初めてとなるヨーロッパ訪問へ出発します。【映像】高市総理 就任後初めてとなるヨーロッパ訪問へ大石真依子記者「総理周辺は『いまはG7の結束が試されている時期だ』と話し、トランプ大統領も含め各国首脳との良好な関係を築く高市総理が果たすべき役割は大きいと見ています」G7サミットは15日からフランスで開催されます。イラン情勢への対応をめ