◆遠藤航離脱の衝撃。吉田麻也の合流がもたらす意味サッカー・ワールドカップ北中米3か国大会がいよいよ開幕。サッカー日本代表の戦いも15日と迫ってきている。そんななか、主将の遠藤航がケガで離脱するという衝撃的なニュースが流れた。5月31日に行われたアイスランド戦でも、コンディション不良から短い時間でのプレーに限られ、キャンプ地についてからも別メニューが続いていた遠藤。結局、ワールドカップの試合に出られるとこ