一般的に「生保レディー」と呼ばれてきた生命保険の営業職員の新たな呼称が決まりました。【映像】「生保レディー」新たな呼称へ生命保険協会・高田会長「大賞作品は、『生保ナビゲーターソナエルジュ』です」生命保険の営業職員は女性が多いことから一般的に「生保レディー」と呼ばれてきました。生保業界では、性別にとらわれない新たな呼称を決めるため、去年9月から11月にかけて一般から募り、9000件を超える応募があっ