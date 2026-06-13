過去最大のIPO＝新規株式公開として注目されたアメリカの宇宙開発企業「スペースX」がナスダック市場に上場しました。【映像】ナスダック市場に上場した「スペースX」小松リポ「イーロン・マスク氏がオープニングベルの合図をテキサスから送り、スペースX、初日の取引がスタートしました」イーロン・マスク「私たちが本や映画で見たあの胸躍るSFの未来を現実のものにする。それがスペースXの使命です。SFから“フィクション”の