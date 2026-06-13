FIFAワールドカップ2026がいよいよ開幕した。日本代表は日本時間の6月15日(月)早朝5:00から、強豪・オランダ代表とグループステージの初戦を戦う。徐々に緊張感も高まるなか、自身初の本大会に臨むGKも順調な調整を続けている。Ｊ１・鹿島アントラーズ所属の早川友基だ。◆名門・鹿島で守護神として君臨早川は神奈川県相模原市出身の27歳。小学生年代から横浜Ｆ・マリノスの育成組織でプレーし、桐蔭学園高校、明治大学を経て2021