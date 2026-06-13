◇米男子ゴルフ下部ツアーオキュネット・クラシック第2日（2026年6月12日テキサス州タスコサGC＝7091ヤード、パー70）2位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、1ボギーの67で回り通算7アンダーで4位につけた。首位と2打差。5位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は70で回り3アンダー25位に後退した。