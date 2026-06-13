―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「国技館の“幕の内弁当”」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.34「国技館で、幕の内弁当を食べたぞ！」大相撲五月場所を両国国技館に見に行くことができた！国技館に来るのは何年ぶりだろう。少なくとも