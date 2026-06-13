新幹線や電車の車内で「あれ、ちょっと様子がおかしいな」と感じる人を見かけたとき、声をかけるべきか、そっと離れるべきか――。せっかくの旅路で面倒に巻き込まれたくないし、相手が逆上する可能性も頭をよぎる。結果として、見て見ぬふりを選んでしまう人も少なくないはずです。ただ、東京都が2025年に行った調査では、電車内で痴漢被害を目撃した人のうち77.3%が何らかの行動を取ったと回答しています。さらに、被害時に周囲