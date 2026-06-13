お笑いコンビ、三四郎が12日、東京・銀座の時事通信ホールで行われた「タイタンライブ」にゲスト出演した。ボケの相田周二（43）が「目指しているものがある。横綱！芸人と力士の二足のわらじ」と言うと、ツッコミの小宮浩信（42）は「43にもなって、何言ってるんだ」。それでも、相田は「朝の3時から5時まで（ニッポン放送の）『オールナイトニッポン』をやって、そのまま、朝稽古に行ける。シリコーンも入れる」。小宮は「シリコ