SEB Professionalが展開する全自動エスプレッソマシン「WMF espresso NEXT」が好調に推移している。同社は「導入店舗が順調に増加しており、2026年は昨年比1.5倍のペースで導入が進んでいる」とコメントする。「WMF espresso NEXT」は、ドイツの老舗メーカーWMFのマシン。セミオートの風格を持ちながら、抽出やスチーム操作がタッチパネルで完結する。エスプレッソやミルクフォームを高品質で簡単に作れることから、通常の