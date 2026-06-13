チョコレート市場の活性化に向けて菓子メーカー11社の新商品や需要喚起策が集結した。6月10日、都内で「2026年秋季チョコレート新商品合同発表会」が開催され、11社が秋冬新商品などを並べたブースを出展し、菓子卸の来場者に向けてアピールした。メーカー同士の交流も行われた。来場者は1088人を見込む。冒頭挨拶した商業組合首都圏お菓子ホールセラーズの小黒敏行理事長開催前、朝礼で挨拶した商業組合首都圏お菓子ホー