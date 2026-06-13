ギンビスはチョコスナック「しみチョココーン全粒粉」（しみチョココーン）でサッカー日本代表オフィシャルライセンス商品を期間限定で発売している。パッケージは、サッカー日本代表のイメージカラーであるブルーを基調とした躍動感あふれるデザインに仕立てられている。デザインは3種類を取り揃える。「しみチョココーン」は、おいしさに加えて、同社独自技術の含浸（がんしん）技術を用いてコーンパフにチョコをしみ込ま