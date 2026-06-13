現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１戦でカナダ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表がトロント・スタジアムで対戦し、１−１で引き分けた。この試合前には開幕セレモニーが開催された。セレモニーではアレッシア・カーラさんらカナダ出身のアーティストらが続々と登場してスタジアムを盛り上げた一方で、スタンドの空席が目立った。 これをアメリカメディア『THE Mirror US』が問題視。「メキシコシティ