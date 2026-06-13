南海トラフ地震による被害想定を見直し、公表した山口県は今後、県内や日本海の活断層による地震や津波を調査し被害想定を年度内にまとめることを決めました。専門家などでつくる県地震・津波防災対策検討委員会で12日決まったもので山口県内をほぼ網羅する形で22ヶ所の活断層による地震の震度などを調査します。そのうち国東半島沖から周防大島町に連続的に延びる「防予諸島沖の海底活断層」など8ヶ所は県として初めての調査です