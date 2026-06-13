言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、世界中で愛されているペット、涼をとるために作られる商品、そしてお金の支出などを説明する言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□わか□□りう□□けヒント：盛夏の野球場で売られている、塊をくだいて袋に詰めた冷