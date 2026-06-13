名古屋市の東山動植物園で飼育されているニシローランドゴリラの親子が、SNS上で大きな反響を呼んでいる。きっかけは、「イケメンゴリラ」として話題になった父親のシャバーニが姿を現した瞬間、息子のキヨマサが排尿を止め緊張したように背筋を伸ばす動画だ。【写真】父シャバーニの登場で“背筋”を伸ばすキヨマサが人間すぎる！人間みたいな反応をするキヨマサこれを見たユーザーからは《気まずい時の目線の流し方とかほん