◇米女子ゴルフツアーダウ選手権第2日（2026年6月12日ミシガン州ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）ダブルス戦の第2ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしいい方のスコアを採用）で行われ、4位から出た古江彩佳（26＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組が9バーディー、ボギーなしの61をマークし、通算11アンダーで2位に浮上した。首位とは1打差。4位から出て63で回った岩井明愛（23）＆岩井千怜（23＝