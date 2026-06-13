鈴木農相は１２日の閣議後記者会見で、中東情勢の悪化の影響で安定供給が懸念される農林水産業や食品産業用の資材の流通を巡り、新たに「農薬」「食品トレー」など１７項目について当面の供給が確保できる見通しがついたと明らかにした。「野菜包装資材」「弁当・総菜の容器包装」など１０項目は精査中としている。原油やナフサ（粗製ガソリン）の供給不安や価格高騰を受け、農林水産省は、メーカーや流通を担う企業に対して、